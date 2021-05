Il coach di Sassari Pozzecco sospeso per dieci giorni

Gianmarco Pozzecco

Il Banco di Sardegna Sassari ha comunicato che "a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions League, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro Italiana, l'allenatore Gianmarco Pozzecco viene disciplinarmente sospeso per dieci giorni dall'attività sportiva".

Il tecnico dei sardi era stato squalificato a fine dicembre dal giudice sportivo della Fip per una serie di bestemmie in un time out del match di Champions del 18 dicembre perso contro il Bakken Bears.



Cinque mesi più tardi, dunque, ecco la decisione della Champions di punire l'ex play azzurro con uno stop che non gli consentirà di sedere sulla panchina biancoblù nelle ultime due partite di campionato, nel recupero con Brindisi e contro Cantù, e presumibilmente nell'esordio nei play-off. Al suo posto, il vice allenatore Edoardo Casalone e l'altro assistente Gerry Gerosa.