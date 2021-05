Ganna: "Maglia Rosa? Speriamo di non deludere nessuno"

"Speriamo di non deludere nessuno. Le gambe non possono essere al 100%. Abbiamo recuperato bene dal Romandia. Speriamo di prendere questa maglia che è davvero importante". Così Filippo Ganna, del team Ineos, tra i favoriti sabato con la prima crono a Torino per al conquista della prima maglia rosa dell'edizione 104.



NIBALI: "Non so come arrivo al Giro. Per me è stato importante riuscire ad essere presente. È stato un periodo molto difficile. Non so come sto di condizione, non so come sto. Sono rimasto fermo circa dieci giorni dall'infortunio. Ero tornato dal Teide e avevo fatto un paio di giorni di leggero scarico, avrei dovuto recuperare un po' di energie per il Tour of the Alps. Da lì si è aggiunto l’infortunio, poi i giorni di recupero. Soltanto lunedì, con la visita di controllo, mi hanno detto che la placca non si è spostata. E le lastre di controllo andavano molto bene, e la frattura era in fase di guarigione. Quindi vediamo come partire in questo Giro d’Italia, che vivrò giorno per giorno. Non posso fare grandissimi proclami adesso".



Evenepoel: "Più emozionato o più curioso? Più felice, perché sono stati mesi difficile dopo l'incidente in Lombardia,. Ringrazio la Deceuninck per come mi hanno riaccolto".