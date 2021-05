E' ufficiale, Pozzecco e Sassari si separano

Ora è ufficiale: Gianmarco Pozzecco non è più l'allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari. La società del presidente Stefano Sardara ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il coach degli ultimi tre anni, in cui ha vinto una Supercoppa italiana e il primo trofeo europeo nella storia del club, la Fiba Europe Cup conquistata due anni fa. "Ringraziamo Gianmarco per il lavoro svolto in queste tre stagioni - dichiara Sardara - nonostante oggi le nostre strade si separino, i due trofei vinti sono pagine della storia della Dinamo che resteranno sempre patrimonio comune". (ANSA).