Cassani: "Bernal al momento è inavvicinabile"

Egan Bernal somiglia a Pantani "per il senso dello spettacolo. Il colombiano al momento è inavvicinabile. Il Giro si può riaprire solo con una sua crisi nera o per qualche incidente". E "non abbiamo davanti tappe tali da poter permettere attacchi da lontano". Ne è convinto il ct del ciclismo azzurro Davide Cassani.



Il leader della corsa in rosa è "fortissimo, è uno scalatore incredibile. Quando parte col lungo rapporto fa subito la differenza, poi va via costante, ha resistenza e testa. Lo accosterei a Contador. Lo spagnolo aveva uno scatto bruciante, invece Bernal va via in progressione. Sul Giau è passato accanto alla mia moto, ci siamo guardati per un istante, aveva il fuoco negli occhi. Mi fa piacere vederlo così, dopo tanti anni di lavoro per gli altri".



La cancellazione del passaggio sui passi del Fedaia e del Pordoi, decisa ieri dal Giro d'Italia a causa delle pessime condizioni meteo con rischio di ghiaccio in discesa, trova d'accordo il ct del ciclismo azzurro. "Credo che alla fine abbia prevalso il buonsenso, le previsioni erano bruttissime, al momento del via della tappa non si sapeva come si sarebbe potuta evolvere la situazione in cima alle due salite".



Eppure, dicono i critici, una volta i ciclisti partivano con ogni temperatura. "Ma il mondo è andato avanti, è giusto che i corridori abbiano una voce e la facciano sentire. È un mestiere duro, certo, ma esistono dei limiti, e l'incolumità di chi partecipa alla gara deve essere messa sempre in primo piano. Possiamo commentare che tappa è stata, ed è stato uno spettacolo grandioso. Poi, magari, su Fedaia e Pordoi non ci sarebbe stata bagarre, così lontane com'erano dall'arrivo. O forse sì, non lo sapremo mai".