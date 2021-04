Trento di diritto alla Cev Champions League 2022

Trentino Volley

Nell'uovo di Pasqua Trentino Volley trova il pass per la 2022 Cev Champions League.



Grazie alla vittoria di Perugia in gara 3 di semifinale play-off scudetto 2021 su Monza, risultato che ha qualificato gli umbri alla serie di finale, diventa infatti certa la presenza della societa' di via Trener anche nella prossima edizione del massimo torneo continentale.



La formazione di Lorenzetti ha centrato questo traguardo per il terzo anno consecutivo grazie al terzo posto ottenuto nella classifica finale della regular-season di SuperLega 2020/21.



Il regolamento prevede infatti che accedano alla 2022 Cev Champions League la vincitrice della regular-season e le due finaliste dei play-off; qualora uno di questi tre posti sia occupato da una stessa squadra (Perugia, appunto, vincitrice della stagione regolare e da stasera finalista), la qualificazione spetta alla miglior classificata oltre alle squadre che ne hanno gia' diritto.



Indipendemente dall'esito finale della serie di semifinale con Civitanova, Trentino Volley quindi e' gia' sicura di disputare la piu' importante competizione europea (di cui e' finalista nell'edizione 2021) anche nella prossima stagione.