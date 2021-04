Semifinali Superlega: Civitanova vince a Trento e pareggia la serie

La Lube non molla, espugna la BLM Group Arena e rimette in parita' la semifinale scudetto contro Trento.



Dopo la sconfitta subita in gara 1 all'Eurosuole Forum, Civitanova si riscatta sul campo dei gialloblu', imponendosi per 0-3 (parziali 23-25, 23-25, 17-25) e portando sull'1-1 la serie.



I ragazzi di Blengini, che non vincevano alla BLM Group Arena dal 13 febbraio 2020 (match di Champions League), cercheranno ora di ripetersi domenica, quando la semifinale tornera' nelle Marche per gara 3.