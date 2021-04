Civitanova a Trento per centrare la finale scudetto di volley

Per qualificarsi al turno successivo il sestetto di Gianlorenzo Blengini deve centrare una vittoria esterna domani,contro l'Itas Trentino.Avanti 2-1 nella serie di semifinale contro i giallobl├╣ alla vigilia di gara-4, proprio come nell'aprile 2019 quando poi i biancorossi s'imposero in tre set tra le mura amiche, Juantorena e compagni cercheranno di chiudere i conti, ma questa volta dovranno farlo lontano dalle Marche, alla BLM Group di Arena, espugnata 3-0 in gara-2.Si tratta della prima di due "palle match" per Juantorena e compagni, che se non riuscissero a violare per la seconda volta in una settimana la roccaforte trentina si giocherebbero il tutto per tutto nell'eventuale gara-5, sfida da dentro o fuori che verrebbe giocata domenica 11 aprile (ore 18.00 con diretta Rai Sport).