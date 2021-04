La torcia olimpica a Ehime

Itinerario della fiamma

Dopo 30 giorni di cammino su 121, la torcia olimpica ha appena terminato la sua tappa ad Ehime.



Mentre inizia la staffetta nella prefettura di Oita, mancano 90 giorni esatti all’inizio dei Giochi Tokyo 2020 e continuano le defezioni, nei confronti del passaggio della torcia, da parte di alcune regioni dell’arcipelago giapponese. La prefettura di Miyakojima, dove la torcia arriverà il 25 aprile, ha annunciato oggi che la staffetta non si terrà per le strade e non vedrà la partecipazione del pubblico.



E’ il terzo caso dopo Osaka, regione dove la fiamma è già passata, e Okinawa dove è prevista il 1 e il 2 maggio. Per ora le prefettura di Shimane, Hiroshima, Okayama, e Kyoto hanno confermato che il percorso iniziale non verrà modificato, mentre Fukui aspetta ancora di sciogliere la riserva, a causa della costante crescita dei contagi da covid 19.



Tedofori ad Ehime

Il 21 e il 22 aprile la torcia ha attraversato la prefettura di Ehime, quattordicesima su 47 totali dell’arcipelago giapponese. Tra le città visitate Ainan, incastonata tra le montagne verdi e l'Oceano Pacifico, celebre per la sua industria della pesca e per il tempio Kanjizaiji, che è il numero 40 del pellegrinaggio di Shikoku che attraversa 88 templi.

Tempio Kanjizaiji

Tra i tedofori di questa tappa, Tetsuya Honda star del karate, nato a Hiroshima, accolto calorosamente dalla gente di Ehime quando ha gareggiato per la prima volta in un incontro nazionale nella prefettura. Ora che vive in questa regione, Honda fa l’allenatore di karate e porta la torcia attraverso i luoghi che lo hanno adottato.

Tetsuya Honda

Nella prefettura di Ehime, sono molti i luoghi di grande importanza storico artistica. Nella regione di Uchiko, dove un tempo di producevano carta e cera, oggi si può ammirare l’antico teatro Uchiko-za che ha 100 anni, nel quale ancora vengono messe in scena spettacoli di marionette tradizionali, chiamati kabuki e bunraku. Il distretto di Yokaiki è ancora fiancheggiato da antiche case giapponesi perfettamente conservate, chiamate minkas.

Uchiko

Kyoko Takeichi ha portato grazia ed eleganza nel mondo durante la sua carriera come ballerina insieme a suo marito Saneyuki Kawashima. I due ballerini hanno fatto il loro ultimo spettacolo nel 2009 eseguendo "Anna Karenina" con la compagnia di balletto americana Saratosa in Florida, Stati Uniti. Dopo essersi ritirata Takeichi è tornata alle sue radici e ha fondato la sua scuola di danza nella sua città natale a Iyo City, nella prefettura di Ehime. Oggi porta la torcia olimpica con orgoglio attraverso le strade della sua città

Kyoko Takeichi

Shigeki Yano, ipovedente, ha rappresentato il Giappone a tre Giochi Paralimpici, ad Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004. Yano ha dichiarato che la fiamma è una vera e propria ispirazione per gli atleti ed è un simbolo importante non solo nel mondo sportivo. Durante la staffetta nella prefettura di Ehime, Yano ha portato con orgoglio la torcia per le strade della sua città natale: Matsuyama City.