Sonego-Vavassori volano in semifinale a Cagliari

Sonego-Vavassori

Atp 250 di tennis a Cagliari sempre più azzurro.



La coppia Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori vola in semifinale nel doppio al Sardegna Open. Battuti 6-1 6-4, nella sfida tutta italiana, Andrea Pellegrino e Giulio Zeppieri, in tabellone grazie ad una wild card.



Non c'è stata praticamente storia nel primo set con Sonego e Vavassori che hanno ribadito, dopo aver battuto all'esordio le teste di serie numero uno, affiatamento e colpi vincenti. Passano ai quarti le coppie Huey-Nielsen e Coria-Evans.



Ci sono ancora in gioco Bolelli-Molteni e Cecchinato-Travaglia. Domani sarà la giornata dei big italiani: nel singolare in campo per il secondo turno Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. E ci sarà l'esordio di Lorenzo Sonego, terzo favorito del seeding.



Musetti, dopo la facile prima con Novak, troverà dall'altra parte della rete il britannico Daniel Evans, n.32 Atp e testa di serie numero uno del torneo. Cecchinato invece si giocherà un posto nei quarti con il tedesco Yannick Hanfmann, n.105 del ranking. Sonego, reduce dagli ottavi nel Masters 1000 di Miami, affronterà invece il francese Gilles Simon, n.63 Atp, che proprio ieri ha eliminato Stefano Travaglia.



Negli altri match di oggi avanti il tedesco Struff, lo sloveno Bedene, il georgiano Basilashvili e Fritz, numero trenta al mondo, testa di serie numero due del torneo.