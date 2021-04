Sardegna Open: Cecchinato fuori al 2° turno

Marco Cecchinato

Finisce al secondo turno l'avventura di Marco Cecchinato al 'Sardegna Open', torneo Atp 250 con 408.800 euro di montepremi che quest'anno si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari.



Il tennista italiano numero 93 del mondo e finalista nella prima edizione del torneo è stato sconfitto 7-5, 6-1 in un'ora e 33 minuti di partita, dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 105 del mondo.



Matteo e Jacopo Berrettini invece si qualificano per le semifinali del torneo di doppio.



I due giocatori romani hanno battuto nei quarti in due set i due veterani Treat Huey e Frederik Nielsen, over 35 con un passato da top-20 in doppio, in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-3.



Nel prossimo turno i fratelli Berrettini attendono il vincente del match tra la coppia formata da Simone Bolelli e l'argentino Andres Molteni e gli statunitensi Taylor Fritz e Tommy Paul.