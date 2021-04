Montecarlo: Sinner e Sonego al secondo turno, out Berrettini

Jannik Sinner

Jannik Sinner si qualifica al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro).



Il 19enne altoatesino, numero 22 del mondo, sconfigge il 33enen spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 46 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 24 minuti.



Sinner affronterà al secondo turno il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie.



Ok anche Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese, reduce dal successo al Sardegna Open, si è imposto all'esordio sull'ungherese Marton Fucsovics per 6-3 6-4.



Fuori invece a sorpresa il n.1 italiano, Matteo Berrettini, sconfitto in due set dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina 7-5 6-3.



Avanti altri due italiani: Fabio Fognini, testa di serie numero 15, si è imposto sul serbo Miomir Kecmanovic per 6-2 7-5; Marco Cecchinato ha battuto per 6-4 6-3, in un derby tra qualificati, il tedesco Dominik Koepfer.



Poi anche Salvatore Caruso è approdato al secondo turno. Il siciliano, n.89 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha rischiato grosso prima di riuscire ad imporsi in rimonta per 6-7(3) 7-6(5) 6-3, dopo tre ore abbondanti di partita spalmate in due giorni, sul monegasco Lucas Catarina, n.388 del ranking.



Fuori invece al primo turno invece Thomas Fabbiano. Il pugliese, numero 171 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 16 Atp e 13 del seeding, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore.