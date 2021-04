Montecarlo: la finale sarà Rublev-Tsitsipas

Andrey Rublev

Il russo Andrej Rublev è il secondo finalista dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il sumero 6 del seeding si è imposto sul norvegese Casper Rudd, giustiziere di Fognini in due set con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 20 minuti.



In finale il russo affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del Mondo che ha battuto l'inglese Daniel Evans, numero 33, con il punteggio di 6-2, 6-1 in appena 1 ora e 10 minuti di gioco..