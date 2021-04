Montecarlo: Tsitsipas primo finalista

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, su campi in terra battuta.



Nella prima semifinale, il greco numero 5 del Mondo ha battuto l'inglese Daniel Evans, numero 33, con il punteggio di 6-2, 6-1 in appena 1 ora e 10 minuti di gioco.



In finale, Tsitsipas affronterà il vincente dell'altra semifinale tra Andrey Rublev e Casper Ruud.