Pioli: "Mi aspettavo di più"

Stefano Pioli

"Negli episodi i nostri avversari sono più bravi di noi, abbiamo giocato meglio nel primo tempo e avuto occasioni, ma mi aspettavo di più dalla mia squadra".



Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la sconfitta contro la Lazio (3-0).



"Abbiamo la qualità tecnica e fisica per fare meglio, poi sul 2-0 la partita è diventata troppo complicata - ha aggiunto - Noi dobbiamo fare di più, adesso dobbiamo dimostrare di essere forti come io credo, bisogna reagire subito perché questa è una sconfitta pesante. Quanto si è complicata la corsa Champions? Molto, gli avversari vanno forte però siamo lì. Non dobbiamo assolutamente piangerci addosso".