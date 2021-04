Inzaghi: "Per noi era come una finale"

Simone Inzaghi

"Sapevamo che per noi era una finale perche' era l'ultima chance per rimanere attaccati ai primi posti e di solito noi le finali le giochiamo cosi'. E' stata una vittoria netta, schiacciante. Abbiamo fatto una grande partita. Avevo buonissime sensazioni, a Napoli e' stata una partita strana dove ci siamo trovati sotto con due episodi strani, ma ci siamo lasciati tutto alle spalle. Stasera abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Dispiace parlare di episodi dopo una vittoria cosi' netta. Correa? E' un grandissimo giocatore, ho la fortuna di allenarlo e quando sta bene dimostra di giocare le partite nel migliore dei modi".



Sono queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio dopo la vittoria per 3-0 contro il Milan.



Un successo che rilancia le ambizioni Champions dei biancocelesti: "Noi dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza problematiche. Adesso avremo due partite e poi le ultime tutte ravvicinate, dovremo essere bravi a gestire le prossime. Guardiamo avanti e pensiamo che saremo in Europa per il 5° anno di fila, speriamo di essere in quella dei primi 4 posti ed e' senz'altro un grande obiettivo. Nel gruppone davanti mi sembra che siano tutte attrezzate; ho visto il Milan che ha trovato una grande Lazio", conclude Inzaghi.