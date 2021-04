La torcia olimpica a Tokushima

Awa Dance Festival

La torcia olimpica lascia la prefettura di Osaka e arriva a Tokushima. L’accoglienza è festante e calorosa, la torcia torna per le strade del Paese, come previsto dall’itinerario originale.

Prefettura di Tokushima

Purtroppo lo spettro del covid 19 si allunga sempre di più sui Giochi di Tokyo 2020. Il virus si lascia alle spalle, nella sola giornata di ieri, 14 aprile, proprio ad Osaka un record di 1.130 nuovi casi. Il 12 aprile il Governo nipponico è partito con un rafforzamento della campagna vaccinale, destinata agli over 65, puntando alla vaccinazione di 35 milioni di persone con il vaccino Pfizer, ad oggi l’unico approvato dal Ministero della salute Giapponese. In questo clima di incertezza la fiamma olimpica continua a correre verso la meta, ma per la prima volta nel 2021, si ipotizza uno stop alla manifestazione. Dal Governo di Tokyo trapelano possibili dubbi sulla possibilità di continuare i Giochi, se i contagi continuassero a salire.

Tukushima

La torcia prosegue il suo itinerario nella prefettura di Tokushima. Una delle caratteristiche distintive della regione è la tradizionale cultura Awa, celebre per l'Awa Dance Festival. Il festival che si dice risalga al XII secolo d.C. e alle tradizioni di danza dei sacerdoti buddisti, oggi meta di turisti da tutto il mondo, ha dato l’avvio della staffetta della torcia in questa prefettura.

Awa Dance Festival

Harada Ruka ha più o meno la stessa età di suo nonno, quando quest'ultimo portò la torcia durante la staffetta prima dei Giochi Olimpici di Tokyo del 1964. Cinquantasette anni dopo Harada, che ha 13 anni, porta l’eredità del nonno, che oggi è presente per spportare il nipote con in mano la torcia dei Giochi del 1964.





Asako Nakaishi, ha 90 anni e racconta di aver guardato i Giochi in televisione con i suoi studenti 57 anni fa. Oggi è uno dei tedofori per le strade della sua città natale Miyoshi City