Domani il Fiandre, Alaphilippe: "Posso vincere"

Julian Alaphilippe

Secondo appuntamento per le classiche del Nord di ciclismo, domani con il Giro delle Fiandre, e per la vittoria in lizza c'e' il campione del mondo, Julian Alaphilippe.



"Mi sento bene - dice il francese alla vigilia della gara - Dopo le gare in Italia mi sentivo stanco: ho preso un po' di riposo, ho fatto una ricognizione del percorso, e penso che domani con una temperatura più mite e con una squadra fortissima dovrei farcela", ha aggiunto il campione della Deceuninck



Lo scorso anno il francese, sempre con indosso la maglia da campione del mondo, fu protagonista di una clamorosa caduta,andando a sbattere contro una moto. "Nessun senso di rivincita -dice - Le condizioni sono diverse, e' un'altra corsa punto e basta".



I rivali per la vittoria sono Mathieu Van der Poel e soprattutto Wout van Aert, favoritissimo. "Alla Tirreno-Adriatico erano in ottime condizioni: Van Aert è uno dei grandi favoriti ma non dobbiamo dimenticare Sagan"