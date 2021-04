Juventus: contro il Genoa con CR7 e Dybala

Ronaldo e Dybala

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della partita di domenica quando, alle 15, affronterà all'Allianz Stadium il Genoa nel secondo appuntamento consecutivo in casa, dopo il vittorioso recupero della terza giornata contro il Napoli (2-1) di mercoledì scorso. Il gruppo oggi ha svolto un lavoro focalizzato sulla tattica e sulla tecnica e domani completerà l'avvicinamento alla sfida contro i liguri con un'altra seduta mattutina seguita, alle 15, dalla conferenza stampa del tecnico Andrea Pirlo.



Sempre assente Bonucci in difesa per positività al Covid-19, potrebbe invece essere utile il rientro di Demiral che si è invece negativizzato e potrebbe dare un po' di respiro a uno tra De Ligt e Chiellini, se non dal primo minuto almeno a gara in corso. A centrocampo molte le soluzioni per l'allenatore bianconero, mentre in attacco potrebbe tornare titolare Dybala: l'argentino sta bene e dopo il gol al Napoli potrebbe rimpiazzare Morata al fianco di Cristiano Ronaldo.



Oggi è stato anche il giorno del rinnovo contrattuale di Radu Dragusin: il difensore rumeno ha prolungato il suo rapporto con la Juventus fino al 30 giugno 2025. "Le sensazioni sono buonissime, non vedevo l'ora di firmare questo nuovo contratto e rimanere fino al 2025 - ha commentato il calciatore ai microfoni di JTV -. Sono qui da quando avevo 16 anni, sono cresciuto qui e sono felicissimo. La firma rappresenta uno stimolo in più per dare il cento per cento ogni giorno perché ho capito che alla Juventus devi dare sempre il massimo. Dal punto di vista calcistico ho imparato tante cose, ma l'aspetto migliore è quello umano: qui sei in mezzo ai campioni e questo ti fa pensare e crescere".



Dragusin in questa stagione ha vissuto anche l'esordio in Champions League, il 2 dicembre contro la Dinamo Kiev, e l'ha raccontato alla televisione bianconera: "Ero in panchina e l'allenatore mi disse 'Drago, cambiati'. Giuro che non so in che modo mi sono messo le scarpe e la maglietta. Mi sono dimenticato anche il mio nome in quel momento".



Dragusin è il secondo rumeno a vestire la maglia della Juventus: "In Romania ci sono tante persone che mi seguono e mi supportano, la mia esperienza in bianconero è vissuta come una grande avventura perché la Juve è tra i club migliori al mondo ed è un onore anche per loro avere un giocatore in questa squadra dopo Mutu".