Coni: Di Rocco, "Mi candido per far tornare lo sport alla normalità"

Renato Di Rocco

Tornare alla normalità e smettere la conflittualità con le istituzioni: questo in sintesi il programma di Renato Di Rocco, candidato alla presidenza del Coni alle elezioni del 13 maggio, a cui concorrono anche il presidente uscente Giovanni Malagò, l'ex campionessa di ciclismo Antonella Bellutti e il presidente della federgolf Franco Chimenti. Di Rocco, ex numero 1 della federcislismo, e attualmente vicepresidente della federciclismo mondiale, ne ha parlato a Radio anch'io sport. "Perchè votare per me? Per tornare alla normalità, ce n'è bisogno anche sul piano sociale con la ripartenza dopo il covid" ha detto.



"Inizialmente non immaginavo di avventurarmi in questa gara, poi piano piano ho visto il senso di lamentela diffusa e malcontento, specie all'interno del palazzo nel quale sono cresciuto come dirigente, malcontento sia da parte dei dipendenti che dal mondo sportivo che non trovano più il Coni come la confederazione delle federazioni. E' sotto gli occhi di tutti -ha aggiunto Di Rocco- quel che sta succedendo. Ogni federazione ha dovuto tentare un proprio percorso per riprendere l'attività. Manca una cabina di regia. Il calcio c'è riuscito, il ciclismo pure. Ma ancora oggi ci sono palestre, piscine, basket, pallavolo che devono fare da soli per avere un dialogo con il Cts". Di Rocco ha detto di avere a suo tempo votato per Malagò, ma non ha apprezzato "la conflittualità sulla legge di riforma".



Se eletto, Di Rocco punterà "sui tanti aspetti a cui non è stata data risposta, la conflittualità con gli enti di promozione sportiva; la riforma della giustizia sportiva; la riforma organizzativa territoriale del coni". Di Rocco ha poi criticato Malagò per "il clima e i toni in questo periodo di avvicinamento al voto. Almeno 6 federazioni hanno eletto un presidente che non era il candidato di Malagò. Lui deve regolare garantire e vigilare sullo svolgimento delle elezioni, invece sembrava uno stato di polizia, con lo schieramento del cerchio magico del presidente vicino ai candidati". Infine, la candidatura di Chimenti: "incuriosisce molto, se deve andare a supporto di Malagò vuol dire che lui non è così forte come vuole apparire".