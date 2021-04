Tour of the Alps: Moscon concede il bis

Seconda affermazione di Gianni Moscon sulle strade del Tour of the Alps.



Il corridore trentino si e' imposto anche nella terza tappa, la Imst-Naturno di 162 chilometri, precedendo in volata l'austriaco Felix Grossscharnter (Bora-Hansgrohe) e l'australiano Michael Storer (Team BikeExchange); quarto Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), quinto Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) e sesto Antonio Nibali (Trek-Segafredo).



Il britannico Simon Yates (Team BikeExchange) mantiene la maglia di leader della classifica generale.



Domani la quarta e penultima frazione, quella regina, la Naturno-Valle del Chiese/Pieve di Bono di 168,8 chilometri.