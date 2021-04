Serie A: la Lega approva il progetto del centro unico per il Var

Dopo le furibonde polemiche per l'assegnazione dei diritti tv, la Lega Serie A e' tornata a riunirsi in Assemblea con le societa' riunite in videoconferenza.



Sul tavolo la questione televisiva ci e' finita comunque, questa volta per trovare una spiegazione ai problemi avuti da Dazn nell'ultimo turno di campionato, con migliaia di utenti che non hanno potuto seguire Inter-Cagliari e Verona-Lazio.



Il broadcaster britannico si era subito scusato con il pubblico, ma in Lega soprattutto le societa' che avevano votato per l'assegnazione dei diritti ai concorrenti di Sky hanno preteso ulteriori spiegazioni.



Il problema, come spiegato gia' domenica, e' stato di Comcast Technology Solutions (societa' del gruppo Comcast cui fa capo anche Sky), partner esterno di Dazn deputato all'autenticazione degli utenti, e che a causa di un problema tecnico ha impedito la visione delle gare anche in altri paesi europei.



All'ordine del giorno c'era soprattutto la discussione degli accordi con la societa' EI Towers per la creazione di un centro di produzione della Lega, la distribuzione dei segnali televisivi a partire dal prossimo campionato e la realizzazione della centrale unica del Var.



Questo progetto, inizialmente previsto a Coverciano, prendera' vita a Lissone, in provincia di Monza-Brianza, nella centrale delle torri tv di proprieta' della stessa EI Towers, diretta emanazione di quella Elettronica Industriale fondata nel 1975 da Adriano Galliani, e poi confluita in Fininvest quando inizio' il lungo sodalizio professionale con Silvio Berlusconi a cavallo degli anni '80: "Le Societa' hanno approvato, a larga maggioranza (18 voti favorevoli, solo Genoa e Crotone contrari, ndr), il progetto di creazione di un centro di produzione televisiva della Lega Serie A presso EI Towers - si legge nella nota ufficiale della Lega -.



Tale progetto rappresenta il primo passo verso la costituzione della Media Company consentendo alla Lega Serie A una razionalizzazione dei flussi distributivi dei segnali televisivi, il deciso miglioramento della qualita' degli stessi, la possibilita' di produrre e distribuire i top match in 4K, nonche' il trasporto di 12 segnali a partita che consentiranno di realizzare gia' nel prossimo campionato la remote production di determinati incontri.



E' stata inoltre deliberata la costituzione, presso la stessa struttura, in collaborazione con la Figc, della sala VAR centralizzata, progetto fortemente voluto dal Presidente Gravina e dall'Associazione Italiana Arbitri".



L'altro tema in agenda era quello relativo ai criteri di distribuzione del denaro derivante dai diritti televisivi: se in passato uno dei parametri era rappresentato dalla quota abbonamenti e dai biglietti venduti, in virtu' della stagione disputata senza pubblico negli stadi sara' necessario trovare una soluzione diversa. Un tema, quest'ultimo, rimandato alle prossime riunioni.