Chievo-Pisa 2-0

Chievo

Vittoria fondamentale in chiave playoff per il Chievo che supera al Bentegodi il Pisa per 2-0.



Gialloblu' gia' avanti al 3' grazie ad un tap-in di testa di Garritano dopo una conclusione di Canotto respinta da Gori.



Il Pisa ci prova con un sinistro di Marconi ma e' clamoroso l'errore di Djordjevic che da un metro si fa respingere il tiro dal portiere nerazzurro a terra.



Decisivi, nella ripresa, gli inserimenti della panchina veneta. Di Gaudio serve un gran assist a Cotali che serve tutto solo De Luca che scaraventa nella porta toscana per il raddoppio.



Per il Pisa terza sconfitta consecutiva e possibile aggancio alla zona playoff che sembra ora una chimera.