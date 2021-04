Un turno di stop a Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Un turno di stop per Zlatan Ibrahimovic ed ammenda di 5.000 euro.



Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A dopo l'espulsione rimediata dall'attaccante del Milan nel corso del match di Parma dall'arbitro Maresca.



Lo svedese paga "per avere, al 15' del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara".



Un turno di stop anche per Caicedo (Lazio), Criscito (Genoa), Gagliolo (Parma), Lozano (Napoli), Pellegrini (Roma), Romero (Atalanta), Tuia (Benevento).



Un turno di squalifica anche per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ammonito e gia' diffidato.