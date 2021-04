Recupero Lazio-Torino il 18 maggio

Serie A - 29ª giornata

L'incontro tra Lazio e Torino sara' recuperata il 18 maggio. Lo ha stabilito un Consiglio di Lega riunitosi nel tardo pomeriggio. La partita, inizialmente in programma lo scorso 2 marzo, era stata rinviata dopo lo stop della Asl di Torino alla squadra granata a causa di alcune positivita' al Covid-19. La formazione guidata da Nicola non era partita e non si era presentata all'Olimpico. Il 13 marzo il Collegio di Garanzia dovra' discutere del ricorso del ricorso della Lazio avverso la decisione di non sanzionare i piemontesi con il 3-0 a tavolino.