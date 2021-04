Farris: "Pedalare forte per centrare la Champions"

Massimiliano Farris

"Il Benevento è pericoloso, il fatto che non abbiano un modulo certo disturba ma noi dobbiamo pedalare forte e prenderci altri tre punti per continuare a giocare per un posto in Champions".



Sono le parole di Massimiliano Farris, vice del tecnico della Lazio ancora alle prese con il Covid, alla vigilia della sfida con il Benevento.



Poi, sul mancato confronto tra i due fratelli Inzaghi, ha aggiunto: "Sono in una posizione scomoda, perché so quanto Simone ci teneva a questa sfida. Sono un po' il terzo incomodo, ma porterò i suoi saluti a Pippo".



Infine una battuta sulle possibili rotazioni in vista dei prossimi tre impegni ravvicinati: "La squadra sta bene, ci sono due disponibilità in più come Lazzari e Correa e non sono banali. Nell'ottica della prossima settimana con le tre partite ci saranno delle rotazioni. Abbiamo questo allenamento per poi prendere le decisioni con il mister sempre collegato da casa".