Tris Juve al Genoa, il Napoli piega la Samp

La Juventus supera 3-1 il Genoa nella gara valida per la 30/a giornata di Serie A. Partita subito in discesa per i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 4' con un tiro a giro di Kulusevski e raddoppiano al 22' con Morata, dopo un palo colpito da Cristiano ROnaldo. Nella ripresa Scamacca al 4' con un colpo di testa riapre la partita, ma McKennie al 25' segna il gol della sicurezza. La squadra di Pirlo sale così a 62 punti, restando al terzo posto, mentre il Grifone rimane fermo a 32.Il Napoli batte 2-0 in trasferta la Sampdoria in un match della trentesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match le reti di Fabian Ruiz al 35' del primo tempo e Osimhen al 42' della ripresa. In classifica gli azzurri salgono a quota 59, scavalcano momentaneamente al 4° posto l'Atalanta, mentre i blucerchiati restano fermi in decima posizione con 36 punti.La Lazio sconfigge 1-0 il Verona in un match della trentesima giornata disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere la partita le rete di Milinkovic-Savic al 92'. In classifica i biancocelesti sono sesti con 55 punti e restano in piena corsa per un posto in Champions League, mentre i gialloblù sono ottavi con 41 punti.