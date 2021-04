Abisso arbitra Inter-Verona, Orsato per Lazio-Milan

Rosario Abisso

Sarà Rosario Abisso a dirigere Inter-Verona, match in programma domenica alle 15 e valido per la 33ª giornata di campionato.



Con il fischietto della sezione di Palermo ci saranno i guardalinee Galetto e Rossi, il quarto ufficiale di gara Prontera e gli abitri Var Nasca e Valeriani.



Sempre domenica alle 15, in programma anche Fiorentina-Juventus che è stata affidata a Davide Massa di Imperia. Meli e Alassio gli assistenti, Ayroldi quarto uomo e Giacomelli e Ranghetti alla Var. I posticipi di domenica Cagliari-Roma (ore 18) e Atalanta-Bologna saranno arbitrati da Irrati di Pistoia e Fabbri di Ravenna.



Lunedì il big-match del 33° turno con il posticipo Lazio-Milan che è stato affidato a Daniele Orsato di Schio. Con lui Carbone e Preti come assistenti, Sacchi come quarto ufficiale di gara, Mazzoleni e Paganessi arbitri Var.



Domani tre anticipi: Genoa-Spezia (ore 15), Parma-Crotone (18) e Sassuolo-Sampdoria, affidati rispettivamente a Manganiello di Pinerolo, Rapuano di Rimini e Gariglio di Pinerolo. Completano il quadro Benevento-Udinese (domenica 12.30) e Torino-Napoli (lunedì 18.30) che saranno diretti da Mariani di Aprilia e Valeri di Roma.



SERIE A - 33ª GIORNATA



Genoa - Spezia (24/04, ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Di Iorio-Muto)

Parma - Crotone (24/04, ore 18) arbitro: Rapuano di Rimini (Colarossi-Fiore)

Sassuolo - Sampdoria (24/04, ore 20.45) arbitro: Gariglio di Pinerolo (Giallatini-Vono)

Benevento - Udinese (ore 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia (Scarpa-Rossi C.)

Fiorentina - Juventus arbitro: Massa di Imperia (Meli-Alassio)

Inter - Verona arbitro: Abisso di Palermo (Galetto-Rossi L.)

Cagliari - Roma (ore 18) arbitro: Irrati di Pistoia (Bresmes-Liberti)

Atalanta - Bologna (ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna (De Meo-Perrotti)

Torino - Napoli (26/04, ore 18.30) arbitro: Valeri di Roma (Del Giovane-Imperiale)

Lazio - Milan (26/04, ore 20.45) arbitro: Orsato di Schio (Carbone-Preti)