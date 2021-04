Inter-Cagliari affidata a Pairetto

L'arbitro Luca Pairetto

Sara' Luca Pairetto a dirigere Inter-Cagliari, lunch-match in programma domenica alle 12.30 e valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A.



Con il fischietto della sezione di Nichelino ci saranno i guardalinee Valeriani e Imperiale, gli arbitri Var Massa e Lo Cicero e il quarto ufficiale di gara Massimi.



Juventus-Genoa, in programma domenica alle 15, e' stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi, mentre saranno Valeri di Roma e Chiffi di Padova a dirigere rispettivamente Sampdoria-Napoli e Verona-Lazio.



Alle 18 Roma-Bologna sara' diretta da Guida di Torre Annunziata, mentre il posticipo delle 20.45, Fiorentina-Atalanta, sara' arbitrato da Sacchi di Macerata.



Sabato tre anticipi: alle 15 Spezia-Crotone (Sozza di Seregno), alle 18 Parma-Milan (Maresca di Napoli) e alle 20.45 Udinese-Torino (Doveri di Roma).



Infine lunedi' il posticipo Benevento-Sassuolo che sara' diretto da Marini di Roma.