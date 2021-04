Hateboer vicino al rientro con la Roma

Hans Hateboer

Hans Hateboer potrebbe tornare a disposizione dell'Atalanta già in occasione della trasferta con la Roma all'Olimpico di giovedì 22 aprile, valida per la tredicesima giornata di ritorno del campionato italiano di serie A.



L'esterno olandese, infortunatosi il 23 gennaio scorso a San Siro contro il Milan, nella seduta mattutina di oggi alla ripresa degli allenamenti a Zingonia ha partecipato a una "frazione" (come da report ufficiale) della partitella in famiglia contro la squadra Primavera di quanti non hanno giocato ieri con la Juventus.



Classe 1994, Hateboer, che ha accusato la ricaduta di una vecchia microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro, è stato costretto a indossare un tutore dal 17 febbraio al 29 marzo dopo i relativi consulti medici nel proprio Paese, saltando 17 partite tra cui la Coppa Italia dal quarto di ritorno con la Lazio alle semifinali col Napoli più entrambi gli ottavi di Champions League col Real Madrid.