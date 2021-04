Basket: recuperi, vincono Sassari e Bologna

Sassari - Trento 94-76

Vittorie per Virtus Bologna e Dinamo Sassari nei recuperi della serie A di basket.



Reduci dalla sconfitta con Milano, le Vu Nere si riscattano piegando Treviso per 97-68 alla Segafredo Arena e agganciano provvisoriamente Brindisi al secondo posto.



Bene anche il Banco di Sardegna, che dopo aver interrotto a Brescia una striscia negativa che durava da tre partite, al PalaSerradimigni ottiene un importante successo a scapito di Trento: 94-76 il finale a favore degli uomini di Pozzecco.



SERIE A - RISULTATI RECUPERI:



22^ GIORNATA: Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino 94-76



27^ GIORNATA: Virtus Segafredo Bologna - De' Longhi Treviso 97-68





CLASSIFICA: Milano 40 punti; Brindisi, Virtus Bologna 38; Venezia 34; Sassari 32; Treviso 28; Trieste 24; Cremona, Trento 22; Pesaro, Reggio Emilia, Varese 20; Fortitudo BO, Brescia 18; Cantu' 16.



Roma esclusa dal campionato.



Brindisi, Sassari una gara in meno.