Milano vince ancora, la Fortitudo si salva

Mentre l'Olimpia Milano vince anche in campionato e culla il sogno delle Final 4 di Eurolega, Cantu' retrocede dalla Serie A di basket.



E' il destino opposto delle due grandi rivali lombarde segnato dalla penultima giornata di regular season, aperta proprio dal successo dell'Armani Exchange. Alla Vitrifrigo Arena Arena, la VL Pesaro dell'ex Repesa prova lo scherzetto ma, dopo tre quarti passati al comando nel punteggio, si arrende al ritorno degli uomini di Messina sull'81-88 con un LeDay da 22 punti.



Con Brindisi ai box causa Covid, Milano si issa sul +4 sulla Happy Casa (che dovra' recuperare due partite) e sulla Virtus Bologna, che osserva il turno di riposo.



Consolida il quarto posto e avvicina le Vu Nere, invece, la Reyer Venezia: derby veneto a senso unico contro la De' Longhi Treviso, gia' sicura di un posto nei play-off e demolita per 82-62, ancora una volta con un Tonut top scorer (20 punti).



Resta sulle tracce dei lagunari anche Sassari con una vittoria di carattere contro la Reggio Emilia: la squadra di Pozzecco insegue per 30', poi mette la freccia nell'ultimo quarto e conquista due punti grazie allo score di 89-82.



Il settimo degli otto pass messi in palio per i play-off va a Trieste, vittoriosa sul parquet di Varese per 73-79. Per l'ultimo posto disponibile resta in pole position Trento, a quota 22 assieme a Cremona ma con un match in meno rispetto ai lombardi, battuti al PalaRadi per 89-94 da Brescia.



La vittoria della Germani (che porta cinque giocatori in doppia cifra, su tutti Bortolani con 23 punti) vale la salvezza alla luce della dolorosa sconfitta di Cantu'.



L'Acqua San Bernardo si arrende nello scontro diretto contro la Fortitudo Bologna (anch'essa salva) per 75-68 e torna in A2 dopo 27 anni: l'ultimo campionato in questa categoria risaliva al 1995-96.