Vincono Atalanta, Lazio, Napoli e Verona

. Allo stadio Olimpico di Roma succede tutto nel secondo tempo, al vantaggio di Lazzari al 56' risponde l'eurogol del pareggio al 73' di Verde. All'88' però Caicedo sigla su rigore il gol che regala la vittoria padroni di casa. Lutto al braccio per i biancocelesti in ricordo di Daniel Guerini, il giovane della Primavera scomparso tragicamente in un incidente stradale. Per lui anche un minuto di silenzio prima dell'inizio del match e una scritta in tribuna Tevere: "Ciao Guero 10".Vivace l'avvio di partita, con occasioni da entrambe le parti - Correa e Milinkovic-Savic tra tutti - e lo Spezia in campo senza paura. Sul finire di primo tempo, i liguri vanno vicinissimi al vantaggio con Maggiore: la palla sfiora l'incrocio facendo correre un brivido alla difesa biancoceleste.Inizia il secondo tempo e Correa si divora l'occasione di passare avanti, Zoet gli chiude lo specchio della porta. L'argentino trova un piccolo riscatto servendo a Lazzari, al 56', il pallone giusto da spedire in rete per l'1-0 che sblocca la partita in favore della Lazio. La squadra di casa preme per chiudere i conti ma lo Spezia non molla le speranze di pareggiare. Fa bene perché l'eurogol di Verde al 73' in mezza rovesciata, su assist di Gyasi, permette di agganciare l'1-1.Il finale è incandescente, l'arbitro Giua va a rivedere al Var un tocco di gomito di Marchizza. E' rigore, sul dischetto va Caicedo (in campo per Immobile) e all'88' sigla il 2-1 decisivo. Espulso nel recupero Lazzari per fallo di reazione su Agudelo e Correa per doppia ammonizione. Grande rammarico per gli spezzini, che potevano allungare sulla zona retrocessione. Ottima vittoria per i biancocelesti, che non mollano la rincorsa alla Champions League.Gasperini sceglie le difesa a quattro con Toloi e Gosens esterni. Malinovskyi assiste le due punte, Muriel e Zapata. Gotti risponde con Okaka unica punta e Braaf poco dietro. Pronti via ed sono subito i nerazzurri a rendersi pericolosi con la coppia Muriel-Zapata che duetta a meraviglia. Ed è proprio Muriel al minuto 19 a portare avanti i nerazzurri con una conclusione che beffa Musso. La risposta dei bianconeri è un destro di Okaka che viene bloccato bene da Gollini.La gara è divertente: al 37' è Malinovskyi a provarci, ma Musso è attento. Nulla può però il portiere dell'Udinese al 44' quanto Malinovskyi imbuca in area per Muriel che scarta il portiere e deposita in rete. Prima della fine del primo tempo, l'Udinese la riapre con un preciso destro di Pereyra.Nella ripresa la gara è sulla stessa falsariga del primo con l'Atalanta che spinge e l'Udinese prova a pungere in contropiede. Al 61' si sblocca anche Zapata che con un piattone cala il tris. La squadra di Gotti non ci sta e dieci minuti dopo riapre ancora una volta il match con Stryger Larsen. Nei minuti finali girandola di cambi, con Ilicic che nei minuti finali ha anche il pallone per chiudere il match ma spreca calciando a lato. Vince l'Atalanta, Udinese battuta 3-2., che sarebbe stato utilissimo nella lotta per la salvezza. La squadra di Gattuso è penalizzata dal comportamento della sua difesa che soprattutto con Manolas e Maksimovic lascia liberi troppo spesso gli attaccanti calabresi di presentarsi davanti a Meret.Le indecisioni della coppia centrale partenopea fruttano la doppietta di Simy e un gol di Messias, per cui il Napoli, nell'arco dei 90' è costretto a trovare per ben quattro volte la via del gol, pur di portarsi a casa una vittoria che vale moltissimo in chiave qualificazione Champions. Pronti via e il Napoli si porta in vantaggio di due gol, realizzati al 19' da Insigne con un tiro che subisce due deviazioni di difensori crotonesi, e al 22' da Osimhen, ched eposita il pallone in rete dopo un passaggio dello stesso Insigne.Il più sembrerebbe fatto per i padroni di casa, ma a questo punto entrano in scena i tentennamenti e le indecisioni della coppia di centrali difensivi. Ne approfitta Simy che al 24' riduce le distanze con una conclusione di destro, sfruttando unaindecisione di Manolas. Il Napoli reagisce con impeto e al 33'trova il terzo gol con un magnifico calcio di punizione dallimite dell'area dei rigore, trasformato da Mertens.Nella ripresa l'atteggiamento del Crotone è inevitabilmente più propositivo e i calabresi approfittano ancora della svagatezza della difesa avversaria per ridurre dapprima le distanze conSimy, al 3' e per trovare il pareggio con Messias che al 13'soffia il pallone dai piedi di Maksimovic e batte Meret in uscita.Tutto da rifare per il Napoli, con il Crotone che torna ad alzare un muro davanti alla porta di Cordaz. La svolta favorevole agli azzurri arriva al 26' grazie a un'azione personale di Di Lorenzo. Il terzino riceve il pallone al limite dell'area di rigore, evita un avversario e batte il portiere calabrese con un rasoterra di sinistro.Nel finale di gara il Napoli potrebbe consolidare il proprio vantaggio ma Insigne è impreciso in un paio di conclusioni. Meret non corre più seri pericoli anche se il Crotone prova caparbiamente fino alla fine a raddrizzare il risultato e a portarsi a casa un punto di speranza.Il Verona vince a Cagliari 2-0 con i gol di Barak e Lasagna. E i rossoblù di casa, che erano già nei guai, sprofondano: la gara con l'Hellas era considerata una tappa fondamentale per la rincorsa salvezza. E invece due gol e tre punti vanno ai gialloblù. Verona a quota 41, virtualmente salvo: d'ora in poi può solo pensare a togliersi altre soddisfazioni. Una vittoria meritata: la squadra di Juric (espulso nel finale per un'espressione blasfema, ma l'allenatore croato si è subito scusato) ha giocato meglio nel primo tempo. E ha raccolto i frutti nella ripresa.. I giallorossi pareggiano per 2-2 in casa del Sassuolo, facendosi rimontare per due volte: dopo l'iniziale vantaggio di Pellegrini su rigore nel primo tempo, nella ripresa Traore firma il pareggio. Bruno Peres illude Fonseca, quindi a cinque minuti dal termine Raspadori trova la rete della definitiva parità. Non il miglior modo per la squadra capitolina per presentarsi alla sfida contro l'Ajax nell'andata dei quarti di Europa League.Il Benevento chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Glik. Il Parma pareggia al 56° con Kurtic e cinque minuti dopo trova anche la rete del sorpasso con Gagliolo, annullato però dal Var. Al 67° Ionita raccoglie un assit perfetto di Caprari e di testa fa 2-1. Parma che le prova tutte sfiorando il pareggio con un tiro di Busi che però termina sul fondo. Il pareggio dei ducali arriva al minuto 88' con Dennis Man che raccoglie al limite dell'area avversaria e senza pensare troppo lascia partire un tiro su cui Montipò non può nulla. Il Benevento con il pari sale a 30 punti in classifica, a +8 dal Cagliari terzultimo. Il Parma al contrario è sempre più in zona retrocessione e con 20 punti si posiziona al 19° posto in classifica.Succede tutto nel primo tempo, dove a Mattia Destro, che va in doppia cifra, risponde Dusan Vlahovic su assist di Castrovilli. Nel secondo tempo i viola restano in 10 uomini dopo che Ribery entra con il piede a martello su Zappacosta non lasciando dubbi all'arbitro Maresca, che estrae immediatamente il cartellino rosso. Per entrambe le squadre si tratta del secondo pareggio in altrettante partite che però non cambia la loro posizione in classifica, rispettivamente Genova tredicesima e Fiorentina quattordicesima, a 32 e 30 punti.