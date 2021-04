Sonego in semifinale a Cagliari

Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego in semifinale al Sardegna Open, Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto in tre set (3-6, 7-6, 6-3) il tedesco Hanfmann al termine di una partita durata quasi tre ore.



Fondamentale il tie break al secondo set che ha consentito a Sonego una partita iniziata malissimo. Sfiderà lo statunitense Fritz che nel primo match della giornata ha battuto Bedene in due set, 6-3, 6-4.



Fratelli Berrettini bloccati al super tie break: in finale nel doppio va comunque un italiano, Simone Bolelli, in coppia con l'argentino Molteni. Primo set per il tandem intercontinentale:6-3. Poi però Matteo e Jacopo si rifanno al secondo: 6-4. Inevitabile la gara a dieci finale: 10 a 3 per Bolelli-Molteni.