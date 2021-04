Sardegna Open: Sonego e Vavassori vincono il torneo di doppio

E’ un Sardegna Open davvero a tinte tricolore. Non solo in singolare, dove Lorenzo Sonego ha raggiunto la finale – la terza per lui in carriera a livello ATP – ma anche in doppio.



Sui campi del Tennis Club Cagliari a conquistare il trofeo sono infatti proprio i 'fratelli di sangue' Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, nati entrambi a Torino a sei giorni di distanza l’uno dall’altro, nel maggio 1995, e legati da una profondissima amicizia: 6-3, 6-4 il punteggio con cui hanno superato in finale – la prima per entrambi nel circuito maggiore - la coppia composta dall’altro azzurro Simone Bolelli e dall'argentino Andres Molteni, seconda testa di serie.