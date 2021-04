La Lube Civitanova Marche si aggiudica lo scudetto del volley. I biancorossi hanno vinto 3-1 la serie di finale dei play-off con la Sir Safety Conad Perugia, battendo sul parquet casalingo dell'Eurosole Forum gli umbri in gara-4 per 3-1. I parziali per Juantorena e compagni: 25-20, 25-22, 21-25, 25-21.