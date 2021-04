Roberto Mancini: "Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei"

Roberto Mancini, durante conferenza stampa Regione Marche

Roberto Mancini è intervenuto durante la conferenza stampa della Regione Marche nelle vesti di testimonial per la promozione del territorio.



Il tecnico della Nazionale ha sottolineato l'importanza della scelta di riaprire gli stadi in vista degli Europei di calcio con l'auspicio che possa essere d'impulso per il campionato e per gli altri sport.



"Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei, prima della fine del campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti".



Il ritorno del pubblico sugli spalti, rappresenta la vera ripartenza del calcio, il calcio come lo conoscevamo prima della pandemia, ma la speranza per il Ct della Nazionale è di vedere ripartire prima l'Italia: "Il calcio ripartirà con gli Europei, ma spero che l'Italia riparta prima, spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, teatri".