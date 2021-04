Milano espugna Sassari 85-73

Nonostante le assenze di Datome, Hines e Punter, l'Armani Exchange Milano ha espugnato il campo del Banco di Sardegna Sassari per 85-73. La squadra guidata da Messina aveva chiuso a +7 all'intervallo spinta dalle buone percentuali al tiro di Shields e Leday e da una difesa attenta e capace di limitare le bocche da fuoco isolane, soprattutto Bendzius (appena 2 punti a fine gara).



Gli uomini di Pozzecco, sottotono dalla lunetta (53%) e imprecisi sotto canestro, hanno reagito nel terzo quarto portandosi a -3 trascinati dalle triple di Spissu. Milano, con Rodriguez in regia e Biligha in difesa, ha sempre risposto con freddezza.



A 4 minuti dalla fine i sardi si sono pure portati a -2, ma gli ospiti hanno definitivamente allungato portando a casa un successo, facile solo apparentemente. I migliori marcatori sono stati Leday (Milano) con 28 punti e Spissu (Sassari) con 24.



POZZECCO: "Faccio i complimenti a Milano, ha giocato una partita tosta, mi sembra un po' la fotocopia della gara d'andata dove eravamo abbondantemente in partita, i nostri avversari hanno fatto tre canestri da tre punti in situazioni in cui avevamo difeso veramente bene ed è la cosa di cui sono più contento oggi. Immaginavo che proprio questa partita non potesse cambiare il nostro trend negativo che stiamo vivendo ma vado per la mia strada, sono contento, i ragazzi hanno difeso con orgoglio e difensivamente è la miglior partita che facciamo da un po'. Le prestazioni individuali - sottolinea l'allenatore biancoblù - quella di Spissu su tutti, ci fanno capire che avere il Covid condiziona ma siamo contenti di averlo rivisto in grande spolvero. Domenica dovremo ripartire dalla difesa, vogliamo vincere, migliorare e ottenere la migliore posizione nella griglia playoff. Sono focalizzato soprattutto affinché i ragazzi tornino a giocare nel modo giusto e oggi l'abbiamo fatto. Chiaramente abbiamo ancora cinque partite che serviranno anche per ritrovare quello smalto che abbiamo avuto per tanto tempo".