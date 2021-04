Klopp: "Dopo il ko dell'andata non abbiamo nulla da perdere"

Jurgen Klopp (Liverpool)

"Quando sei sotto per 3-1 può sembrare di essere già eliminati, ma significa anche che non abbiamo molto da perdere. Faremo un tentativo, questo è ciò che dobbiamo fare". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia della sfida con il Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League. I Reds sono chiamati a ribaltare il ko dell'andata.



“Ho affrontato il Real alcuni anni fa con il Dortmund, abbiamo perso 3-0. Nella gara di ritorno abbiamo vinto 2-0. Molto più importante è la prestazione. Dobbiamo provare a vincere la partita e basta. Poi si vedrà", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.



“Mantenere la porta inviolata sarà molto importante, ma non sarà molto diverso da qualsiasi altra partita. Credo che nessuna squadra al mondo possa negare al Real di avere qualche occasione. Se riusciremo - ha aggiunto - a creare più occasioni di quanto abbiamo fatto a Madrid, cosa che dovrebbe essere possibile visto che non abbiamo fatto molto, allora vedremo. Non possiamo dare per scontate le rimonte, soprattutto in assenza di tifosi".



“Il Real ha avuto una stagione intensa, segnata dagli infortuni, ma il momento decisivo della stagione arriva adesso. E sono sicuro che saranno al 100%. Dove dobbiamo migliorare noi? Il primo gol del Real all'andata è arrivato da un lancio lungo. In occasione degli altri due gol non abbiamo difeso abbastanza bene", ha evidenziato Klopp.