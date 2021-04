Calabria: "Braccino Champions? Sarebbe stupido buttare via tutto"

"Sarebbe da stupidi arrivare fino a questo punto, giocare così tante partite bene, soprattutto dopo più di un anno che giochi senza pausa e a ritmi elevati, buttare via tutto perché ti viene il braccino nelle ultime partite": lo ammette il difensore del Milan Davide Calabria.



I rossoneri in piena lotta Champions sono reduci dalla sconfitta contro il Sassuolo e lunedì affronteranno la Lazio all'Olimpico. "Sei praticamente arrivato al traguardo - aggiunge Calabria - e sei nel momento in cui devi spingere di più piuttosto che farti venire il braccino. Mancano talmente pochi giorni che dobbiamo essere ancora più attenti ai particolari e ai dettagli per raggiungere i nostri obiettivi".