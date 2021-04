Basket: Milano ko con Brindisi, raggiunta dalla Virtus

La vetta della classifica di Serie A e' cosa a tre. L'Olimpia Milano viene sconfitta dall'Happy Casa Brindisi e viene raggiunta proprio dai pugliesi e dalla Virtus Bologna in testa a quota 36 punti. Terza sconfitta consecutiva per l'Armani Exchange dopo quelle contro Varese e Venezia. Il solito Sergio Rodriguez non e' sufficiente ai lombardi che rimangono quasi sempre sotto nel punteggio e cedono per 80-71. Grande impresa dell'Happy Casa che preme sull'acceleratore sin dal primo quarto, gestendo da grande squadra un finale piuttosto teso.



L'aggancio a Milano e' realta' anche per la Virtus Segafredo. Nonostante le assenze pesanti di Milos Teodosic e Marco Belinelli, tenuti a riposo in vista dell'Eurocup di mercoledi', la squadra di Djordjevic si impone nettamente sull'Allianz Pallacanestro Trieste per 81-67. Abass e Adams guidano l'attacco degli emiliani, mentre ai friulani non bastano i 15 sigilli di Myke Henry. Cade la Dinamo Sassari sotto i colpi della De' Longhi Treviso. Al Palaverde finisce 89-85 per i padroni di casa che recuperano dopo un primo quarto non esaltante e appaiano proprio il Banco di Sardegna in classifica, a quota 28 punti.



Michal Sokolowski e' il miglior realizzatore della contesa con 23 punti. Venezia invece riscatta il ko contro Trento e batte per 94-87 la Germani Brescia al Taliercio. Una sfida che vede sempre al comando la Reyer, capace di allungare definitivamente nel secondo e nel terzo quarto prima di un finale in completa gestione: brilla uno straripante Mitchell Watt da 30 punti. Per Trento arriva un'affermazione piuttosto sofferta sul parquet dell'Acqua S.Bernardo Cantu' con il punteggio di 76-75. Sfida equilibrata in tutti e quattro i quarti di gioco, con la Dolomiti Energia piu' cinica e precisa negli ultimi secondi, tra sorpassi e controsorpassi. Decisivi i 28 sigilli di JaCorey Williams, autore anche di 14 rimbalzi complessivi. Muove la propria classifica Reggio Emilia con un'affermazione senza storia ai danni di un'opaca versione di Varese. L'Openjobmetis rimane sempre sotto nello score e cede per 95-77 all'Unipol Arena: Koponen e' il top-scorer con 26 sigilli. Infine da segnalare, nel anticipo del ventiseiesimo turno andato di scena ieri, la vittoria della Carpegna Prosciutto Pesaro sulla Fortitudo Bologna: 79-77 a favore degli uomini di Repesa che si garantiscono l'aggancio a quota 18 punti in classifica grazie a un'ottima prova corale.