Semifinale gara 1: Trento batte Civitanova al tie break

Dalla dolcissima sconfitta al tie-break che vale comunque l'accesso in finale di Champions League alla frazione decisiva in gara-1 delle semifinali play-off di SuperLega.



L'Itas Trentino espugna l'Eurosuole Forum per 2-3 (25-23, 21-25, 25-21, 24-26, 12-15) e piega la Lube Civitanova dopo quasi due ore e mezza di battaglia, la prima vincente nella storia della rivalita' in casa dei marchigiani.



Per due volte sotto di un set, gli uomini di Lorenzetti non demordono, trascinati dai 23 punti di Lucarelli e i 21 di Nimir. Dopo una rimonta solo abbozzata nel primo set vanificata dall'ace di Leal e dal muro di De Cecco, Trentino reagisce nel secondo e allunga in maniera decisa sul 18-15 con un muro di Michieletto, preludio del 25-21.



La squadra di Blengini torna a picchiare forte con Juantorena e Rychlicki, restituisce il 25-21 e pare poter scappar via toccando il +5 (13-8). L'Itas ci crede, ricuce lo strappo e nello sprint finale passa al terzo set ball con l'ace di Lucarelli.



Lo schiacciatore brasiliano veste i panni del trascinatore anche nel tie-break: sul 12-12 e' il suo turno di servizio a decidere la sfida con un doppio ace e a regalare il primo punto all'Itas, che giovedi' provera' a sfruttare il fattore campo alla BLM Group Arena.



Primo atto conquistato anche da Perugia nel match di sabato contro Monza. La Sir va sotto, rimonta e viene trascinata al tie-break prima di risolvere la pratica con un ace di Leon che regala il 3-2: 21-25, 25-21, 25-19, 23-25, 15-12 i risultati dei parziali.



Sembrava fatta per i Block Devils sul 20-16 della quarta frazione, ma i brianzoli gettano il cuore oltre l'ostacolo e incamerano il set con il punto esclamativo di Lanza.



L'ultimo disperato tentativo degli ospiti dal 13-9 si ferma sul 13-12 ma negli ultimi due punti sono decisivi i servizi: errore per Davyskiba, vincente per Leon.