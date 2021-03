Sci Fondo, Pellegrino campione italiano nella 50 km maschile

Federico Pellegrino

Super Federico Pellegrino nei Campionati Italiani Assoluti nella 50 km maschile in tecnica libera che ha chuso i tre giorni di competizioni a Passo Cereda oeganizzato dall'US Primiero. Il vincitore della Coppa del mondo sprint, che mai prima di questa stagione si era imposto su una distanza che non fosse la "sua" sprint, si è imposto venerdì nella 15 km e oggi ha concesso il bis a livello individuale (sabato ha contribuito alla conquista del titolo nella staffetta mista delle Fiamme Oro Moena), portando a compimento il percorso con il tempo di 2h00'46"4 davanti al padrone di casa Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle), terzo posto per il lombardo Mirco Bertolina (Centro Sportivo Carabinieri).



A vincere la 30 km femminile è stata Francesca Franchi: la ventitreenne finanziera di Molveno ha tagliato il traguardo in 1h18'02"5, staccando di 5" la padrona di casa Ilaria Debertolis (Fiamme Oro Moena), completa il podio la valdostana Elisa Brocard (Centro Sportivo Esercito, 1:18'16"8)