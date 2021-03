Pellegrino campione italiano della 15 km TC

Federico Pellegrino

Dopo sette titoli individuali conquistati nella "sua" sprint, arriva un titolo italiano sulla distanza per Federico Pellegrino.



E' accaduto nella 15 km in tecnica classifca di Passo Cereda (Tn), dove il campione valdostano delle Fiamme Oro Moena ha sbaragliato la concorrenza con il tempo complessivo di 33'52"0, grazie al quale ha preceduto di 14"9 il commilitone altoatesino Dietmar Noeckler, ha completato il podio il trentino Paolo Ventura (Centro Sportivo Ezsercito) a 20"6.



Fuori dal podio Francesco De Fabiani, Stefano Gardener, Ivan Mariani (vincitore del titolo under 23), Mirco Bertolina, Davide Graz (secondo fra gli under 23), Maicol Rastelli e Giovanni Ticco' (terzo fra gli under 23), che completa la top ten.



Nella gara femminile Anna Comarella (Fiamme Oro) ha rispettato il ruolo di favorita assicurandosi il secondo scudetto della carriera con il tempo di 26'05"4, con il quale ha preceduto le due sorprese di giornata, le bergamasche Valentina Maj (figlia d'arte) e Martina Bellini, argento e bronzo (ma prima e seconda nella classifica under 23) con 42" e 43"1 di svantaggio.



Fuori dalle maedaglie Caterina Ganz, Martina Di Centa (terza fra le under 23), Emilie Jeantet, Sara Pellegrini, Ilaria Debertolis, Stefania Corradini a Ilaria Defrancesco.