Basket: Sassari torna a vincere, Cremona ko

Sassari - Cremona 95-84

Sassari si scrolla di dosso la ruggine e ritrova subito il successo.



Al PalaSerradimigni, nell'anticipo che apre la 24ª giornata, la Dinamo supera 95-84 Cremona (26-29, 56-42, 77-65) riprendendo il filo interrotto per colpa del Covid.



A causa di diversi casi nel gruppo squadra, infatti, il Banco di Sardegna non scendeva in campo dal 9 marzo scorso in Champions contro il Nymburk, mentre l'ultima gara in campionato risaliva al 6 marzo, la sconfitta con Varese.



Nelle fila dei sardi brillano Kruslin (20 punti) e Bilan (18 punti), non bastano invece alla Vanoli (terzo ko consecutivo) le performance di Mian (23 punti) e Barford (20 punti).