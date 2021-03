Serie A1: Novara e Scandicci in semifinale

Scandicci - Busto Arsizio 3-2

Novara e Scandicci raggiungono Conegliano.



La Igor chiude i conti e si qualifica per le semifinali scudetto. Dopo il successo in gara 1, le azzurre di Stefano Lavarini si aggiudicano anche il secondo round della serie contro Perugia, andando a vincere per 3-1 al PalaBarton (parziali 25-22, 25-14, 20-25, 25-22). La Igor attende ora di conoscere chi dovra' affrontare in semifinale fra Monza e Chieri, con le brianzole avanti 1-0: domani gara 2 in Piemonte.



Anche Scandicci in semifinale scudetto. Dopo il successo in rimonta ottenuto domenica scorsa in Lombardia, la Savino Del Bene archivia la serie contro Busto Arsizio imponendosi in gara 2 al PalaRialdoli per 3-2 (parziali 22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7). Un successo che regala alle ragazze di Massimo Barbolini un posto in semifinale dove se la vedra' con la corazzata Conegliano, che ieri ha chiuso sul 2-0 la serie contro Firenze.