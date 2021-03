Alla Lazio 200.000 euro, 13 mesi di inibizione a Lotito e 16 ai medici

Claudio Lotito

Duecentomila euro di ammenda per la Lazio, 13 mesi di inibizione per il presidente Claudio Lotito e 16 mesi a testa per i medici Fabio Rodia e Ivo Pulcini.



Queste le richieste  avanzate dalla procura della Federcalcio nel corso del procedimento sportivo davanti al Tribunale federale nazionale per le presunte violazioni al protocollo Covid da parte della societa' biancoceleste.



Il presidente Lotito e i due medici sono stati deferiti per non aver comunicato alle Asl competenti e non aver messo in isolamento otto giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020).



Per le medesime, presunte violazioni riguardanti Immobile, Leiva e Strakosha, positivi ai tamponi Uefa prima della partita con il Torino (1 novembre 2020) e per l'inserimento infine in distinta di un giocatore positivo nella gara con la Juventus.



"Sono molto esagerate le richieste avanzate dalla procura della Figc". E' il commento dell'avvocato Gianmichele Gentile, difensore della Lazio. "Sono richieste - ha aggiunto il difensore del club biancoceleste - frutto di una visione completamente sbagliata dell'intera vicenda".