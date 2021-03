La Lazio e il calcio piangono Daniel

Daniel Guerini

"Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Societa' Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini".



Questa la nota di cordoglio della Lazio per la scomparsa di Daniel Guerini, classe 2002 della Primavera biancoceleste, deceduto ieri sera a seguito di un incidente sull'incrocio tra via Palmiro Togliatti e viale dei romanisti. "Riposa in pace Daniel", ha scritto Ciro Immobile sul suo profilo Instagram.



Emozionante la stories di Nicolo' Armini: "Sei sempre stato unico in tutto fratello mio, mi hai sempre chiesto di aiutarti in campo ma stavolta sono io a chiederti di proteggerci da lassu'".



Sui social anche Etienne Tare, figlio del ds biancoceleste e talento della Primavera, ha voluto ricordare il compagno scomparso: "Ti voglio ringraziare per tutti i bei momenti passati insieme, per tutte le risate che mi hai fatto fare anche nei momenti piu' brutti. Eri sempre disponibile, eri un ragazzo solare e io sono contento di aver avuto l'onore di conoscerti e di aver potuto giocare insieme a te".



"Sono scosso e commosso in questo momento, dobbiamo sapere che Daniel e' con noi". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio, il tecnico della Primavera biancoceleste, Leonardo Menichini, ricorda il suo giocatore.



"Fino a ieri mattina si allenava con noi, si puo' solo immaginare quello che stiamo passando in questo momento. La sua anima e' nel nostro spogliatoio, deve essere il modo migliore per onorarlo. Nei momenti di difficolta' sappiamo che ci dara' una mano. Era un ragazzo ben voluto da tutti, era scherzoso e rispettoso - sottolinea Menichini -. Stava cercando di emergere, era un buon giocatore: si stava migliorando, poi e' accaduta questa tragedia. I familiari sono le prime persone che mi sono venute in mente quando sono venuto a conoscenza di cio' che era accaduto: le nostre condoglianze vanno a loro ed alla famiglia dell'altro ragazzo che e' deceduto dopo l'incidente. Dobbiamo ricordare sempre Daniel, i suoi sorrisi, il suo modo di stare nel gruppo".



Nell'allenamento pomeridiano di oggi, la squadra di Simone Inzaghi ha osservato un minuto di silenzio prima dell'allenamento.



A ricordare il giovane centrocampista della Primavera biancoceleste anche il numero 1 del calcio italiano, Gabriele Gravina. "Una tragedia che ha sconvolto tutti, Daniel faceva parte della nostra famiglia, mi unisco al cordoglio dei parenti e della Lazio".



Guerini era stato anche azzurrino per le convocazioni nelle Nazionali Under 15 e Under 16 e nonostante la giovane eta' aveva alle spalle un lungo excursus presso societa' professionistiche come Spal, Fiorentina, Torino e Lazio, con cui stava disputando il campionato Primavera.



Vivo il ricordo del coordinatore delle Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi: "Ricordo molto bene Daniel gia' dalle prime convocazioni nella Nazionale Under 15. Quando veniva a Coverciano eravamo tutti d'accordo sulla sua grande tecnica ed eleganza. Era sempre educato, sensibile e felice di vestire la maglia Azzurra. Un dolore immenso e insanabile".



Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del ragazzo. Dal Cagliari all'Inter, passando per il Verona, sono molti i club che piangono il giovane calciatore. A loro si unisce anche il presidente del Coni, Giovanni Malago', via Twitter: "Vicini al profondo cordoglio della famiglia Guerini e della Lazio per la tragica scomparsa del giovane Daniel, nel commosso ricordo di un giovane che amava lo sport e i suoi valori autentici".



"Daniel Guerini era un ragazzo di 19 anni, che aveva iniziato a giocare nella scuola calcio del Cinecitta' Bettini. Un incidente stradale lo ha portato via alla sua famiglia, ai suoi amici e alla Primavera della Lazio. Condoglianze da parte mia e della Lega Dilettanti". Cosi', in un tweet, il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia.



"Una giovane promessa, un sogno spezzato troppo presto. Riposa in pace Daniel".Il cordoglio della Lega di serie A.



"Tutta la Lega B si stringe nel cordoglio attorno ai familiari e agli amici di Daniel Guerini, giovane calciatore diciannovenne della Lazio. Riposa in pace Daniel", e' invece il messaggio che arriva dalla Lega guidata da Mauro Balata.



"Sono vicina ai familiari di Daniel Guerini, giovane promessa della Primavera della Lazio, scomparso a soli 19 anni. Un pensiero anche ai suoi compagni di squadra, che ora piu' che mai devono essere uniti di fronte a questo insopportabile dolore". Ha scritto in un tweet il sindaco di Roma, Virginia Raggi.