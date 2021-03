Pallavolo: Conegliano alla Superfinal di Champions

L'Imoco Conegliano approda alla Superfinal di Cev Champions League del 1° maggio a Verona.



Al PalaVerde di Treviso, il sestetto veneto, già vincente all'andata per 3-0, ha replicato anche nel ritorno della semifinale con la Igor Gorgonzola Novara, battuta ancora 3-0 con questi parziali: 25-15, 25-23, 25-20.



Nell'altra semifinale l'Unet Busto Arsizio, che all'andata ha vinto 3-2 in Turchia, riceverà mercoledì alle 18.00 il Vakifbank Istanbul per il decisivo match di ritorno.