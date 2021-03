Vincono Belgio, Portogallo e Russia

Il Portogallo debutta con una vittoria nel girone A di qualificazione mondiale ma quanta fatica. All'Allianz Stadium di Torino, i lusitani hanno la meglio sull'Azerbaijan di Gianni De Biasi solo per 1-0 e grazie all'autorete di Medvedev al 36'. A secco Cristiano Ronaldo, in campo per tutta la gara. Vince anche la Serbia, che supera 3-2 l'Irlanda. A Belgrado sono gli ospiti a passare in vantaggio con Browne ma prima dell'intervallo il viola Vlahovic sigla l'1-1. A completare la rimonta ci pensa Mitrovic con una doppietta (69' e 75'), anche se poi Collins prova a riaprirla. A riposo il Lussemburgo, in campo pero' in amichevole contro il Qatar a Debrecen: successo di misura dei prossimi organizzatori del Mondiale firmato da Muntari al 13'.



Falsa partenza per la Francia campione del mondo in carica nel girone D di qualificazione a Qatar 2022. A Saint Denis l'Ucraina riesce infatti a bloccare i Bleus sull'1-1: al 19' gli uomini di Deschamps passano in vantaggio con Griezmann ma al 57' gli ospiti arrivano al pari grazie all'autogol di Kimpembe. In parita', 2-2, anche l'altra sfida del girone fra Finlandia e Bosnia. A Helsinki si decide tutto nella ripresa. Al 55' Pjanic si fa respingere la conclusione dal dischetto da Joronen ma sulla ribattuta e' lesto a insaccare, tre minuti dopo c'e' pero' il pari di Pukki che poi si ripete al 77'. Tocca a Stevanovic evitare ai suoi la sconfitta.



Belgio e Repubblica Ceca intascano i primi tre punti nel girone E di qualificazione ai Mondiali del 2022. A Leuven e' il Galles a passare a sorpresa in vantaggio con Wilson al 10' ma De Bruyne (22') e Thorgan Hazard (28') la ribaltano, poi nella ripresa arriva il rigore trasformato dall'interista Lukaku a scacciare definitivamente i fantasmi per il 3-1 finale. Tutto facile per i cechi sul neutro di Lublino: 6-2 all'Estonia. Dopo il vantaggio di Sappinen, pari dell'ex Roma Schick, raddoppia il veronese Barak, poi tripletta di Soucek e gloria anche per il blucerchiato Jankto. Inutile la rete di Anier nel finale.



Nel girone G di qualificazione ai Mondiali del 2022, dopo il successo della Turchia sull'Olanda per 4-2, vincono anche Norvegia e Montenegro. A Gibilterra gli scandinavi passano nel finale di primo tempo con Sorloth e Thorstvedt, poi nella ripresa timbra il cartellino anche Svensson per il definitivo 3-0. Nella sfida di Riga, padroni di casa avanti con Ikaunieks al 40', un minuto dopo la risposta dell'ex Fiorentina e Inter Jovetic che poi firma il gol vittoria a sette minuti dalla fine.



Vince la Russia nel girone H di qualificazione mondiale ma la vera sorpresa arriva da Lubiana dove la Croazia viene sconfitta 1-0 dalla Slovenia: decide la rete siglata da Lovric dopo 15 minuti. A Ta'Qali, invece, la Russia sembra in controllo dopo i gol nel primo tempo di Dzyuba e Fernandes ma nella ripresa Malta accorcia col neo-entrato Mbong. Ci pensa allo scadere Sobolev a mettere in ghiaccio i tre punti col 3-1 finale. Pari senza gol infine a Nicosia fra Cipro e Slovacchia.