La Lazio ospita lo Spezia, si ferma Luis Alberto

Luis Alberto

Prosegue la preparazione della Lazio con il terzo allenamento settimanale in vista della sfida casalinga contro lo Spezia, in programma alle 15:00 di sabato.



Dopo un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni sul possesso palla con alcuni torelli. A seguire, Radu e compagni hanno svolto un allenamento sulla forza e degli esercizi sull'1vs1 e sul 2vs2 seguiti da una partita a campo ridotto. Proprio sul finire della sgambatura, Luis Alberto e' caduto toccandosi la caviglia dopo un contrasto duro con un compagno di squadra.



Simone Inzaghi incrocia le dita e aspetta gli esami con la speranza di non perdere altri calciatori proprio quando l'infermeria sembrava ormai sul punto di svuotarsi. Procede nel migliore dei modi infatti il percorso di recupero di Luiz Felipe, out da gennaio a causa di un problema alla caviglia. A meta' aprile il difensore potrebbe tornare tra i convocati biancocelesti.



Intanto la procura federale della Figc ha aperto un procedimento sul Torino in relazione alle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale in relazione al mancato svolgimento della partita con la Lazio del 2 marzo scorso per l'assenza dei granata, fermati dall'Asl.



Si tratta, secondo quanto si apprende da via Allegri, di "un atto dovuto". Ieri la Corte d'appello sportiva della Figc aveva respinto il ricorso della Lazio, confermando che la partita non disputata per la mancata presentazione della squadra granata va giocata.